Врач напомнила об опасности нарушения режима сна

Частые сбои в режиме сна опасны для сердечно-сосудистой системы и могут спровоцировать развитие серьезных заболеваний. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявила невролог Наталья Шиндряева.

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Россиянам напомнили, что редкие бессонные ночи бывают у всех. Подобное может быть вызвано перенапряжением на тренировке или стрессом на работе. При этом стоит учитывать, что нарушение режима сна в течение недели является поводом обратиться к специалисту.

«Хроническая бессонница опасна для сердечно-сосудистой системы, может провоцировать развитие депрессии, ожирение и другие серьезные проблемы со здоровьем», — предупредила Шиндряева.