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2 часа назад

Врач напомнила об опасности нарушения режима сна

Парламентская газета

Частые сбои в режиме сна опасны для сердечно-сосудистой системы и могут спровоцировать развитие серьезных заболеваний. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявила невролог Наталья Шиндряева.

Врач напомнила об опасности нарушения режима сна
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Россиянам напомнили, что редкие бессонные ночи бывают у всех. Подобное может быть вызвано перенапряжением на тренировке или стрессом на работе. При этом стоит учитывать, что нарушение режима сна в течение недели является поводом обратиться к специалисту.

«Хроническая бессонница опасна для сердечно-сосудистой системы, может провоцировать развитие депрессии, ожирение и другие серьезные проблемы со здоровьем», — предупредила Шиндряева.

Она также добавила, что обращаться к врачу стоит в случае, если человек постоянно испытывает дневную сонливость. Симптом может свидетельствовать о проблемах с щитовидной железой, других гормональных расстройствах, анемии, болезни печени и почек, онкологических заболеваниях.

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