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3 часа назад

Стоматолог раскрыл правильный способ использования зубной нити

Lenta.ru

Для сохранения десен и зубов здоровыми не надо резко и с большой силой тянуть зубную нить вверх-вниз, призвал врач-стоматолог Кайлеш Соланки. В беседе с The Sun он раскрыл правильный способ использования этого средства для гигиены полости рта.

Стоматолог раскрыл правильный способ использования зубной нити
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Если двигать зубную нить грубо, с большими усилиями, это может спровоцировать повреждение нежной ткани десен, объяснил Соланки. Вместо этого надо аккуратно проводить ею по боковой, передней и задней поверхности каждого зуба и под линией десен, чтобы деликатно удалить частицы пищи и налет.

Врач также предостерег от повторного использования одной и той же части зубной нити для очистки всех зубов, иначе получится, что человек «просто передвинул мусор» из одной части ротовой полости в другую. При этом пользоваться этим средством гигиены нужно не после каждого приема пищи, а только один раз в сутки — либо утром, либо вечером. Делать это необходимо перед чисткой зубов щеткой, чтобы содержащийся в пасте фтор и кальций лучше запечатали очищенные от налета и частиц пищи микротрещины на эмали.

Ранее терапевт, гастроэнтеролог Андрей Якушев назвал причины неприятного запаха изо рта. Он возникает из-за бактерий, обитающих в ротовой полости и в желудке, объяснил врач.

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