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32 минуты назад

Мясников рассказал, почему анемия опасна для мужчин

РИА "ФедералПресс"

Железодефицитная анемия вызывает ряд проблем со здоровьем и может сигнализировать о серьезных болезнях. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему эта патология опасна для мужчин.

Мясников рассказал, почему анемия опасна для мужчин
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Железодефицитная анемия у мужчин может быть признаком развития рака. Чтобы это выяснить, необходимо пройти обследование», – предупредил Мясников.

Врач отметил, что падение уровня железа в организме может также провоцировать снижение гемоглобина и вызывать кислородное голодание.

Мясников также добавил, что это одна из самых распространенных болезней. У женщин она проявляется, как правило, из-за потери крови во время менструаций.

Также причиной этой патологии может быть эрозия желудка или кишечника.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Мясников предупредил об опасности герпеса, который реактивируется через десятки лет.

Новости,Александр Мясников,
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