Мясников рассказал, почему анемия опасна для мужчин

Железодефицитная анемия вызывает ряд проблем со здоровьем и может сигнализировать о серьезных болезнях. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему эта патология опасна для мужчин.

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«Железодефицитная анемия у мужчин может быть признаком развития рака. Чтобы это выяснить, необходимо пройти обследование», – предупредил Мясников.

Врач отметил, что падение уровня железа в организме может также провоцировать снижение гемоглобина и вызывать кислородное голодание.

Мясников также добавил, что это одна из самых распространенных болезней. У женщин она проявляется, как правило, из-за потери крови во время менструаций.

Также причиной этой патологии может быть эрозия желудка или кишечника.