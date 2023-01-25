Он заявил, что определенные аритмии, если они продолжаются достаточно долго и человек не получает медицинской помощи, могут привести к летальному исходу.

Опасную аритмию можно выявить с помощью суточного мониторинга ритма сердца, а не только на ЭКГ. Кардиолог отметил, что нужно постоянно следить за ритмом своего сердца. В группе риска находятся спортсмены, которые участвуют в марафонах, люди с сердечной недостаточностью, а также те, кто имеет предрасположенность к инсультам и внезапным сердечным смертям.