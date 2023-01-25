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2 часа назад

Кардиолог Иванов назвал обморок симптомом опасной аритмии

Мария Каткова

Кардиолог и кандидат медицинских наук Павел Иванов рассказал, как отличить опасную аритмию. Об этом сообщает "Мослента".

Он заявил, что определенные аритмии, если они продолжаются достаточно долго и человек не получает медицинской помощи, могут привести к летальному исходу.

При этом, важно вовремя распознать симптомы опасной аритмии. Как правило, речь идет об обмороке или предобморочном состоянии.

Опасную аритмию можно выявить с помощью суточного мониторинга ритма сердца, а не только на ЭКГ. Кардиолог отметил, что нужно постоянно следить за ритмом своего сердца. В группе риска находятся спортсмены, которые участвуют в марафонах, люди с сердечной недостаточностью, а также те, кто имеет предрасположенность к инсультам и внезапным сердечным смертям.

Прием мочегонных опасен инсультом и остановкой сердца

Ранее сообщалось, что травмы головы увеличивают риск преждевременной смерти.

Новости,Видео,Павел Иванов,
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