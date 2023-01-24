Альпинист рассказал, чего нельзя делать при обморожении

На Дальний Восток пришла настоящая русская зима – жители макрорегиона не могут завести автомобили, а кому удалось это сделать, вынуждены ехать при низкой видимости из-за метели. Подробности об этом можно узнать в соответствующем материале. С приходом таких холодов весьма актуально будет напомнить о последовательности действий при обморожении, сообщает ИА DEITA.RU.

Фото: Deita.ru Deita.ru

Что нужно сделать в первую очередь, а чего делать ни в коем случае нельзя, рассказал Андрей Борисов, альпинист, горный гид, руководитель клуба «Горный Портал». Специалист напоминает, что обморожение можно получить и не переохлаждая всё тело полностью. Если какая-либо часть тела длительное время была на морозе, может произойти обморожение. Банальная ситуация может привести к нему – выйти на сильный мороз, не надев перчатки или варежки.

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Обморожение можно распознать по цвету кожи: на первом этапе участок теряет нормальный розовый цвет кожи, приобретает белый цвет, может стать обескровленным. На следующем этапе начинают разрушаться внешние слои эпидермиса.

«Тогда кожа становится похожей на белого цвета нарост на открытом участке. Если же холод проник ещё глубже, то появляются волдыри, как при ожоге. Под кожей надуваются большие водянистые пузыри. И следующий этап – это уже полностью промороженные конечности, которые чаще всего не имеют возможности восстановиться», – рассказал Андрей Борисов.

Альпинист предупреждает, что использовать алкоголь при обморожении строго запрещено! Травматологам знакомо множество случаев, когда люди пытались отогреться при помощи употребления спиртного и это приводило к гибели человека.

Важно помнить, что цель – сделать так, чтобы организм смог самостоятельно отогреть себя.

Для восстановления обмороженного участка тела нужно сделать комфортные условия с учётом блокировки теплопотери. Например, если человек обморозил руку, нужно надеть варежку и обложить её достаточным слоем теплоизолирующих элементов, таких как вата или пух. При этом важно не допустить повреждения тканей организма, чтобы обмороженная конечность восстанавливалась максимально естественно.

Затем нужно позаботиться о напитках – нужно пить как можно больше тёплой жидкости, отмечает альпинист.

Важно помнить, что использовать внешние источники тепла для обогрева категорически нельзя – нужно помнить, что организм должен восстановить себя сам. Использование внешних источников тепла может напротив привести к дальнейшему повреждению тканей и даже ампутации.

Специалист добавляет, что не запрещено применение кроворазжижающих препаратов – это позволит сделать кровь менее густой, благодаря чему она сможет легко добраться до самых удалённых от сердца конечностей.