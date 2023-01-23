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40 минут назад

Уролог Садыков предупредил, что бани и сауны вредны для мужчин

runews24.ru

Горячие бани и сауны не так полезны, как принято считать. Особенно, если речь идет о мужском здоровье. Так, по словам уролога-андролога Гусейна Садыкова, из-за горячей температуры ухудшается функционирование тканей яичек. Это может привести к бесплодию и снижению качества спермы, уверяет специалист.

Уролог Садыков предупредил, что бани и сауны вредны для мужчин
Фото: runews24.rurunews24.ru

Для того, чтобы не навредить здоровью, температура для мошонки должна быть на два градуса ниже температуры тела, приводит слова эксперта «Газета.Ru».

Это также касается любителей горячих ванн. Здесь из-за высоких температур также может возникнуть эректильная дисфункция и снизиться либидо.

Поэтому специалист рекомендует тем, кто планирует беременность, отказаться от посещения бань, саун и горячих ванн. В остальных случаях рекомендуется снизить частоту визитов до двух раз в неделю.

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