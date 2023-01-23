Эксперты рассказали, как правильно оказать помощь при переохлаждении

Медики отмечают, что при переохлаждении важно быстро, а самое главное, правильно оказать первую помощь.

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Для начала нужно разместить пострадавшего в теплом месте. Снять заледеневшую влажную одежду. Далее необходимо быстро согреть человека. Для этого можно набрать теплую ванну или приложить компрессы к шее, груди или паху, но не к конечностям. Также можно использовать грелки, одеяла, бутылки с теплой водой.