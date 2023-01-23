Bloomberg: Газовые плиты могут быть причиной астмы

Исследования, посвященные влиянию приготовления пищи на газу, проводятся десятилетиями. Давно известно, что газовые плиты, выделяя метан, оказывают негативное воздействие на климат. Но недавние исследования, на которые обратили внимание Bloomberg, показали: плиты опаснее, чем принято считать.

Даже в выключенном состоянии нередко в газовых плитах происходит утечка метана – основного компонента природного газа. Однако во время приготовления пищи на газу происходит выброс двуокиси азота (NO2) – побочного продукта сжигания газа.

Исследования общественного здравоохранения показали, что воздействие диоксида азота может вызвать астму и другие проблемы с дыханием, а также усугубить состояние людей с этим диагнозом. Согласно данным исследования 2013 года, риск столкнуться с заболеванием возрастает на 42% при регулярном использовании газовой плиты в быту.

В конце 2022 года появилось новое исследование, авторы которого опирались на предыдущую работу коллег. Согласно ему, от 6,3% до 19,3% случаев детской астмы связаны с использованием газовой плиты в доме.

Диоксид азота – не единственный газ, который может нести вред здоровью. Угарный газ может быть опасен для жизни,, а также ряд известных канцерогенов и других опасных химических веществ, называемых летучими органическими соединениями – бензол, гексан и толуол.

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