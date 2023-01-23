Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

В Минздраве рассказали о последствиях выпитого алкоголя

СОВА

По словам главного внештатного кардиолога Минздрава России Евгения Шляхто, не алкоголь определяет, насколько будет весело и хорошо на празднике, а радость от встречи и общения с близкими людьми.

В Минздраве рассказали о последствиях выпитого алкоголя
Фото: СОВАСОВА

Так, утверждает врач, если на празднике человек "перебрал", то в скором времени у него участится пульс, возрастёт риск аритмии, повысится артериальное давление. А это впоследствии может привести даже к инсульту. Кроме того, медики доказали, что существует связь приема даже одной дозы алкоголя с риском развития аритмий у людей до 65 лет.

- Известно, что злоупотребление алкоголя может вызвать около 200 различных заболеваний и травм. Во всем мире ежегодно умирает около 3 миллионов человек из-за злоупотребления алкоголем, но, даже зная о его вреде, люди продолжают пить и разрушать собственное здоровье. Безопасной дозы спиртного не существует.

Специалист отметил, что к более долгосрочным эффектам после выпитого алкоголя относится нарушение работы печени. В частности, страдает система детоксикации. При этом долгое время сохраняется разбитость, отсутствие сил и энергии, снижается иммунитет, а также человек рискует заболеть респираторной вирусной инфекцией. При этом у людей старше 40 лет регулярное употребление спиртного связано с ростом риска развития сердечной недостаточности в 4,5 раза.

Кардиолог уверен, что от алкоголя ночью сон становится поверхностным, а организм за этот период не может полноценно восстановиться.

Шляхто советует дать организму достаточное количество витаминов и питательных веществ, чтобы быстрее прийти в норму после выходных. Также можно заняться быстрой ходьбой и легким бегом, плаванием и аквааэробикой или занятиями на велосипеде, чтобы быстрее почувствовать ощутимый положительный эффект.

Новости,Евгений Шляхто,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители