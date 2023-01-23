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2 часа назад

Риск развития деменции прогнозирует простой онлайн-тест

runews24.ru

По данным The Sun, онлайн-опросник Think Brain состоит из трех разделов, а время его прохождения занимает около 10 минут.

Риск развития деменции прогнозирует простой онлайн-тест
Фото: runews24.rurunews24.ru

В первом разделе задаются вопросы о том, как часто работает мозг. Речь идет о чтении, собирании пазлов, разгадывании головоломок и других умственных действиях. А после спрашивают о режиме сна.

Во втором разделе у проходящего тест поинтересуются, как часто он встречается и беседует с друзьями, родными и коллегами. Социальная изоляция является одним из факторов развития старческого слабоумия. Также есть связь между деменцией и снижением слуха. В связи с этим есть вопрос о его уровне.

Третий раздел разработчики посвятили теме «любви к сердцу». У тестируемого спрашивают про вредные привычки: курение и алкоголь. Задают вопрос об уровне холестерина и давлении. У человека поинтересуются по поводу рациона питания и физической активности.

По результатам опросника человеку предложат индивидуальный план, который должен снизить риск развития деменции.

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