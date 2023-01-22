Врач перечислила, какие обследования нужно пройти после 55 лет

Людям старше 55 лет необходимо измерить окружность талии, даже если у них нет жалоб на самочувствие. От ее обхвата будет зависеть перечень анализов, которые могут быть необходимы. Об этом "Газете.ру" рассказала инфекционист, ведущий консультант по лабораторной медицине Маргарита Провоторова.
"Прежде всего можно измерить окружность талии. Если она больше 80 см у женщин и более 94 см у мужчин, речь идет о самом неблагоприятном — "абдоминальном", или "яблочном", типе ожирения, когда жировая ткань откладывается в области живота, вокруг внутренних органов, затрудняя их работу. В этом случае точно следует измерить уровень глюкозы или гликированного (гликозилированного) гемоглобина — он отражает уровень глюкозы в течение последних трех месяцев", — пояснила врач.
Провоторова добавила, что при талии в 85-90 сантиметров также необходимо оценить показатели липидного обмена: холестерин и его фракции, триглицериды, аполипопротеины.
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