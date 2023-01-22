Врач перечислила, какие обследования нужно пройти после 55 лет

"Прежде всего можно измерить окружность талии. Если она больше 80 см у женщин и более 94 см у мужчин, речь идет о самом неблагоприятном — "абдоминальном", или "яблочном", типе ожирения, когда жировая ткань откладывается в области живота, вокруг внутренних органов, затрудняя их работу. В этом случае точно следует измерить уровень глюкозы или гликированного (гликозилированного) гемоглобина — он отражает уровень глюкозы в течение последних трех месяцев", — пояснила врач.