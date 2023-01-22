Невеста использовала не ту ложку для размешивания чая и умерла

Страдавшая от острой аллергии на молочные продукты уроженка Великобритании умерла в ЮАР через четыре дня после того, как возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца. Как сообщает Daily Mirror, причиной смерти стало использование не той ложки для размешивания чая.

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В конце декабря прошлого года 24-летние влюбленные Крейг Маккиннон и Джесс Принслу отправились в путешествие по Южной Африке. Через неделю после начала поездки Маккиннон предложил партнерше стать его женой, и та согласилась. «Многие из ее семьи живут в Южной Африке, и она не была там шесть лет, поэтому я знал, что лучшего места для предложения не найти», — пояснил молодой человек.

Следующие несколько дней пара праздновала важное событие, а затем отправилась в гости к матери невесты в Йоханнесбург. Там девушка захотела выпить чай и взяла ложку, чтобы его размешать. Вскоре выяснилось, что на ней были остатки молочных продуктов, отчего у Принслу началась аллергическая реакция.

Состояние британки стремительно ухудшалось: препараты не помогали облегчить симптомы, и Принслу отвезли в больницу с анафилактическим шоком. Там врачи безуспешно пытались ее спасти, но накануне Нового года девушка скончалась. Убитый горем Маккиннон вернулся в Великобританию с прахом возлюбленной. Теперь он планирует просвещать людей по вопросам, связанным с аллергией.

«Это то, что люди не могут контролировать, и это может их убить. Я просто хочу, чтобы ко мне прислушались и поняли, насколько это серьезно», — заключил Маккиннон.