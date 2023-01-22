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1 час назад

Сомнолог рассказала, как обустроить спальню для здорового сна

Москва24

Холодное освещение в спальне и использование гаджетов перед отбоем мешают здоровому сну. Об этом Москве 24 рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

Сомнолог рассказала, как обустроить спальню для здорового сна
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По ее словам, для качественного сна также необходима комфортная температура и оптимальный уровень влажности в доме, особенно в зимний период.

"Когда у нас отопительный сезон, центральное отопление очень сильно иссушает воздух, и в итоге влажность воздуха в квартире может быть такой же, как в пустыне Сахара – 20–30%. А норма – 50–60%. Отсюда такие проблемы, как храп, сухость кожи, сухость во рту", – объяснила Черкасова.

Для того чтобы нормализовать климат в доме, можно приобрести увлажнитель воздуха. Также перед сном нужно обязательно проветривать помещение, порекомендовала сомнолог.

"Разные люди придерживаются разных предпочтений, но в большинстве случаев людям комфортно спать при низкой температуре. Потому что, если нам слишком жарко, у нас не происходит полноценного сна.

Если у нас rem-стадия сна – сон с быстрыми движениями глаз, когда мозг перерабатывает информацию – у нас выключена функция терморегуляции. Может быть очень неудобно, и могут снижаться восстановительные усилия сна. Так что идеальная температура, которую называют большинство исследований, – это 17–19 градусов (какие-то работы – даже 15 градусов)", , – отметила врач.

Также для комфортного сна в комнате должно быть идеальное освещение, продолжила врач. Лучше всего использовать теплый нижний свет – торшеры, бра, которые стоят у кровати.

"Теплый свет цветовой температурой в две тысячи кельвинов или меньше способствует выработке гормонов мелатонина. Холодный, белый, голубой – наоборот, подавляет выработку гормона сна. Поэтому из спальни следует исключить некоторые источники освещения, например наши любимые гаджеты, в которых кто-то любит позависать перед сном", – рассказала врач в интервью программе "Доктор 24".

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