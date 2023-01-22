Сомнолог рассказала, как обустроить спальню для здорового сна

"Когда у нас отопительный сезон, центральное отопление очень сильно иссушает воздух, и в итоге влажность воздуха в квартире может быть такой же, как в пустыне Сахара – 20–30%. А норма – 50–60%. Отсюда такие проблемы, как храп, сухость кожи, сухость во рту", – объяснила Черкасова.