Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
54 минуты назад

Женщине пришили полностью оторванный скальп

Ferra.ru

Женщина, чей скальп был оторван колонковой дрелью, перенесла сложную операцию. К счастью, она прошла успешно. Хирурги считают, что это один из самых успешных случаев реплантации, после того как женщине оторвало весь скальп, включая волосы и брови.

Женщине пришили полностью оторванный скальп
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В течение пяти часов после происшествия врачи сшили кожу, прикрепили верхнюю часть левого уха, которое осталось висеть на тонком кусочке кожи, и сшили кровеносные сосуды с помощью мельчайших стежков.

Женщина, которой около 60 лет, ремонтировала трактор, когда ее волосы застряли в колонковом буре. Она вызвала скорую помощь, и прибывшие медики тщательно упаковали кожу головы и держали ее в холоде, чтобы замедлить метаболизм, пока пациентку везли в травматологический центр.

Там компьютерная томография (КТ) подтвердила отсутствие признаков внутричерепного кровотечения или переломов, поэтому ее перевели в операционную пластической хирургии, где скальп подготовили к операции: волосы коротко подстригли и удалили инородные тела. Затем волосы прикрепили заново в ходе сложной операции, в ходе которой были соединены три разорванных кровеносных сосуда - одна артерия и две вены - для восстановления кровотока.

По словам врачей, после операции женщина "очень успешно" восстановилась. Восстановленный скальп был хорошо снабжен кровеносными сосудами, не было ни гибели тканей, ни инфекции, за исключением частичного некроза левого уха. Через шесть месяцев у нее начали отрастать волосы, без признаков облысения. Она также восстановила чувствительность кожи головы и смогла частично поднять брови.

Подробнее узнать об операции, а также ознакомиться с фотографиями, вы можете в источнике.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители