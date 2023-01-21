Назван способ определить болезнь Альцгеймера по почерку

Одним из симптомов, указывающих на болезнь Альцгеймера, может стать изменение почерка. Об этом рассказал врач-невролог Максим Воронцов изданию aif.ru.

Фото: Unsplash Unsplash

Болезнь Альцгеймера считается самой распространенной формой деменции, на проявляется в 60% случаев. Изменение почерка и ошибки на письме могут стать яркими симптомами этого заболевания. Но только на них полагаться нельзя.

Невролог Максим Воронцов отмечает, что нужно провести комплекс исследований и серию тестов, чтобы диагностировать болезнь Альцгеймера. По словам эксперта, изменение почерка и ошибки на письме свидетельствуют о прогрессирующем заболевании.

«Нарушается динамика письма, структура, символы искажаются и деформируются. В дальнейшем текст приобретает печатный вид, буквы и символы деформируются, что характеризует нарастающий распад личности, известный в народе как слабоумие», — рассказал Максим Воронцов.

Врачу также напомнил, что нужно сразу же обращаться к специалистам, как только человек заметил снижение мыслительных способностей.