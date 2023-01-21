Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+3° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
23 минуты назад

Врач рассказал, как определить болезнь Альцгеймера по почерку

Катя Кобышева

Одним из симптомов, указывающих на болезнь Альцгеймера, может стать изменение почерка. Об этом рассказал врач-невролог Максим Воронцов изданию aif.ru.

Назван способ определить болезнь Альцгеймера по почерку
Фото: UnsplashUnsplash

Болезнь Альцгеймера считается самой распространенной формой деменции, на проявляется в 60% случаев. Изменение почерка и ошибки на письме могут стать яркими симптомами этого заболевания. Но только на них полагаться нельзя.

Невролог Максим Воронцов отмечает, что нужно провести комплекс исследований и серию тестов, чтобы диагностировать болезнь Альцгеймера. По словам эксперта, изменение почерка и ошибки на письме свидетельствуют о прогрессирующем заболевании.

«Нарушается динамика письма, структура, символы искажаются и деформируются. В дальнейшем текст приобретает печатный вид, буквы и символы деформируются, что характеризует нарастающий распад личности, известный в народе как слабоумие», — рассказал Максим Воронцов.

Врачу также напомнил, что нужно сразу же обращаться к специалистам, как только человек заметил снижение мыслительных способностей.

Nutritional Neuroscience: яйца улучшают здоровье мозга

Ранее ученые нашли гены, из-за которых рак одной груди может "переходить" на другую.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители