Чем болеют богатые и бедные: названы отличия

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала об отличиях в болезнях у богатых и бедных граждан.
«Болезни богатых – от жирной, обильной еды», – говорит специалист.
Еда, которую часто едят обеспеченные люди, перенасыщена калориями. Из-за этого возрастает уровень холестерина и количество триглицеридов.
«А болезни бедных – от голода, хотя от него умирают меньше, чем от тромбоза и ожирения», – отмечает Лапа.
Обеспеченные граждане зачастую мало двигаются и переедают. Такой образ жизни чреват развитием подагры, сахарного диабета, проблемами с желудочно-кишечным трактом. Также любовь к сладкому и жирному часто приводит к аллергии на некоторые продукты и перерастает в хронический недуг.
У малообеспеченных граждан рацион зачастую не так насыщен жирами и высококалорийной пищей. Однако организму необходимы определенные элементы, которые содержатся в икре, красном мясе и рыбе. Из-за дефицита у бедных часто развиваются анемия и ревматоидный артрит.
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