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3 часа назад

Российский врач предупредил об опасности для здоровья сердца после гриппа

Vse42.ru

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что из-за перенесенного гриппа человек рискует столкнуться с тахиаритмией.

Врач предупредил об опасности для сердца после гриппа
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами российский медик рассказал, что после гриппа появляется риск перебоев в работе сердца. Из-за перенесенного недуга мышечные клетки органа плохо себя чувствуют, передает слова иммунолога издание URA.RU.

– Если человеку больше 30 лет, считайте уже возрастной иммунодефицит, иммунная недостаточность. Им нужно четыре недели восстанавливаться после гриппа. Кардиомиопатия проблема не явная, но потом возникают отдаленные осложнения в виде аритмии, тахиаритмии, перебои в ритме сердца, – отметил врач.

Как отметил Болибок, такие последствия могут появиться, если человек станет перегружать сердце после болезни.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Роспотребнадзор заявил о выявлении гриппа В в 64 регионах России.

Новости,Владимир Болибок,Роспотребнадзор,
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