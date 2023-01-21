Врач предупредил об опасности для сердца после гриппа

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что из-за перенесенного гриппа человек рискует столкнуться с тахиаритмией.

В беседе с журналистами российский медик рассказал, что после гриппа появляется риск перебоев в работе сердца. Из-за перенесенного недуга мышечные клетки органа плохо себя чувствуют, передает слова иммунолога издание URA.RU.

– Если человеку больше 30 лет, считайте уже возрастной иммунодефицит, иммунная недостаточность. Им нужно четыре недели восстанавливаться после гриппа. Кардиомиопатия проблема не явная, но потом возникают отдаленные осложнения в виде аритмии, тахиаритмии, перебои в ритме сердца, – отметил врач.

Как отметил Болибок, такие последствия могут появиться, если человек станет перегружать сердце после болезни.