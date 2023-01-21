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1 час назад

Врач предупредил об опасности кожного зуда

Мир новостей

По словам специалиста, зуд может возникать при хроническом гепатите. Печень выполняет функцию «фабрики», которая выводит из организма всё нехорошее. Если печень не справляется, то проблемы накапливаются и, в том числе, появляется зуд.

Врач предупредил об опасности кожного зуда
Фото: Мир новостейМир новостей

Хухрев также отметил, что на поздних стадиях почечной недостаточности появляется так называемый уремический зуд, который доставляет человеку массу неприятных ощущений.

При этом пожилые люди часто сталкиваются с ничем не объяснимым, но очень изматывающим и часто лишающим сна сенильным (старческим) зудом, за которым, «как правило, ничего не стоит».

Врач подчеркнул, что зуд сам по себе «является заболеванием и способен очень сильно истощать людей». При этом лечить его довольно сложно и процесс это небыстрый, лечение подбирается индивидуально. Иногда пациенту прописывают гормональную терапию, иногда антигистаминные препараты или средства, действующие на вегетативную нервную систему.

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