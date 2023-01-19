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1 час назад

Рентгенолог предостерег от попыток самостоятельно вправить сломанный нос

Lenta.ru

Попытка самостоятельно вправить сломанный нос может усугубить травму. Об этом в беседе с News.ru предупредил рентгенолог Талдомской ЦРБ Алексей Рахманов.

Рентгенолог предостерег от попыток самостоятельно вправить сломанный нос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Собеседник издания предостерег читателей от попыток разобраться с травмой самостоятельно. Он объяснил, что, если кости срастутся неправильно, позже придется вновь ломать их и ставить на место, а это принесет новые страдания.

«А если сначала сразу быстро и правильно сделали с первого раза, то вообще следов не остается», — добавил Рахманов.

Рассуждая о последствиях перелома, врач опроверг миф о том, что нос навсегда останется деформированным. По его словам, после травмы и лечения нос может ничем не отличаться от обычного.

Ранее терапевт подсказал пожилым людям способы избежать травм.

Новости,Алексей Рахманов,
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