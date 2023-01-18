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1 час назад

Эндокринолог Сюракшина: морская капуста выводит токсины из организма

Мария Каткова

Эндокринолог и кандидат наук Елена Сюракшина заявила, что морская капуста полезна для многих людей благодаря йоду и другим полезным элементам, которые в ней содержатся. Об этом сообщает портал "Роскачества".

Эксперт перечислила полезные микроэлементы, которые содержатся в бурых водорослях. Речь идет о витаминах, йоде, калии, железе, фосфоре и других минералах. Все это оказывает благоприятное влияние на организм.

Сюракшина отметила, что ламинария воздействует на работу кишечника и помогает выводить токсины из организма. Продукт способствует регенерации клеток и полезен для тех, кто борется с внешними признаками старения.

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