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1 час назад

Остеопат Животов рассказал о возможном вреде массажных кресел

RT на русском

Остеопат Владимир Животов выразил мнение, что не стоит пользоваться массажными креслами и другими подобными устройствами.

Остеопат рассказал о возможном вреде массажных кресел
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Для того чтобы оказать правильное воздействие, тот, кто оказывает, должен чётко чувствовать, что происходит в теле. Металлический или пластмассовый шарик, механический ролик не чувствует тело, а делает так, как ему предписала программа. А надо это делать послабее или посильнее, но это не учитывается», — пояснил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, массажные кровати могут провоцировать межпозвоночные грыжи.

Эксперт добавил, что лучше всего для самомассажа использовать ролл для пилатеса.

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