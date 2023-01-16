Остеопат рассказал о возможном вреде массажных кресел

«Для того чтобы оказать правильное воздействие, тот, кто оказывает, должен чётко чувствовать, что происходит в теле. Металлический или пластмассовый шарик, механический ролик не чувствует тело, а делает так, как ему предписала программа. А надо это делать послабее или посильнее, но это не учитывается», — пояснил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».