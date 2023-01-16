Названа оптимальная продолжительность сна для пожилых

"В фазе быстрых глазных движений, когда нам снятся сны, в мозге вырабатываются очень нужные нам гормоны, например соматотропный гормон и другие, которые регулируют в том числе обмен жирных кислот, холестерина, соотношение жира и мышечной массы", – объяснил терапевт.

Спать нужно не менее семи-восьми часов в сутки и молодым взрослым, и пожилым – заявил Хухрев. Важно отходить ко сну в одно и то же время и не перевозбуждать центральную нервную систему перед тем, как лечь в постель. Не позже, чем за два часа до ночного отдыха, стоит перекусить, прогуляться. Пить чай перед сном или смотреть волнующие фильмы или телепрограммы не стоит, убежден эксперт.