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13 минут назад

Терапевт Хухрев назвал оптимальную продолжительность сна для пожилых

Мира Маркина

Достаточное количество сна важно для сохранения здоровья. Сколько нужно спать пожилым мужчинам и женщинам, рассказал терапевт Алексей Хухрев в беседе с "Москвой 24".

Названа оптимальная продолжительность сна для пожилых
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт отметил, что ночной сон нужен для восстановления сил.

"В фазе быстрых глазных движений, когда нам снятся сны, в мозге вырабатываются очень нужные нам гормоны, например соматотропный гормон и другие, которые регулируют в том числе обмен жирных кислот, холестерина, соотношение жира и мышечной массы", – объяснил терапевт.

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Спать нужно не менее семи-восьми часов в сутки и молодым взрослым, и пожилым – заявил Хухрев. Важно отходить ко сну в одно и то же время и не перевозбуждать центральную нервную систему перед тем, как лечь в постель. Не позже, чем за два часа до ночного отдыха, стоит перекусить, прогуляться. Пить чай перед сном или смотреть волнующие фильмы или телепрограммы не стоит, убежден эксперт.

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