Мужчина резко повернул голову и чуть не умер

35-летний американец Джоэл Хентрич резко повернул голову и едва не умер, повредив жизненно важную артерию. Об этом сообщает The Sun.

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Инцидент произошел во время игры в пиклбол. После резкого поворота головы Хентрич услышал хруст в задней части шеи. Затем у мужчины потемнело в глазах, появились головокружение, рвота, покалывания в лице, руке и ноге.

Пострадавшего немедленно доставили в больницу. В ходе обследования врачи выяснили, что Джоэл порвал артерию, которая снабжает кровью спинной и головной мозг. Из-за нарушения кровоснабжения американец пережил три опасных для жизни инсульта.

Пациент прошел реабилитацию и смог встать на ноги по прошествии двух недель. Теперь Хентрич стремится повысить уровень осведомленности людей о симптомах инсульта и важности получения медицинской помощи. В данной ситуации только экстренные действия способны предотвратить необратимые последствия: