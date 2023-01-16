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47 минут назад

Пульмонолог рассказал об особенностях появления пневмонии

Вечерняя Москва

Главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ по ЦФО Андрей Малявин рассказал об особенностях возникновения и лечения пневмонии.

Пульмонолог рассказал об особенностях пневмонии
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он отметил, что часто наблюдается всплеск заболеваемости пневмонией после новогодних каникул.

Обычно заболевание вызывают бактерии. Для такой инфекции типично острое начало, повышение температуры, кашель, возможны одышка и боли в груди. Обычно бывают еще симптомы интоксикации — слабость и потливость.

Специалист добавил, что неверно использовать термин «вирусная пневмония». В этом случае речь идет о вирусном поражении легких. Оно обычно возникает на фоне гриппа, ковида или других ОРВИ, для них сначала типичны симптомы этих инфекций, передает aif.ru.

Новости,Минздрав РФ,
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