Пульмонолог рассказал об особенностях пневмонии

Главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ по ЦФО Андрей Малявин рассказал об особенностях возникновения и лечения пневмонии.

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Он отметил, что часто наблюдается всплеск заболеваемости пневмонией после новогодних каникул.

Обычно заболевание вызывают бактерии. Для такой инфекции типично острое начало, повышение температуры, кашель, возможны одышка и боли в груди. Обычно бывают еще симптомы интоксикации — слабость и потливость.