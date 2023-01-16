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1 час назад

Новогодние возлияния могут «аукаться» 1,5 месяца

Мир новостей

Психиатр-нарколог высшей квалификационной категории, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин пояснил, что алкоголь оказывает воздействие на нейрохимические процессы головного мозга, поэтому после чрезмерных выпивок у человека ослаблено внимание и он испытывает растерянность.

Новогодние возлияния могут «аукаться» 1,5 месяца
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Даже после окончания разгульных каникул спиртное может оказывать негативное влияние на мозг человека на протяжении 6 недель. Изменения затрагивают лобную часть мозга, где находятся центры, отвечающие за осознанные движения, умения писать, разговаривать. Также происходят изменения в правом полушарии.

Справиться с последствиями праздников можно, наладив режим сна и отказавшись от алкоголя. Злоупотребление последним вызывает бессонницу. При этом страдает цикл «быстрого» сна, во время которого человек видит сны и который очень важен для восстановления сил.

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