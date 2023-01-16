Новогодние возлияния могут «аукаться» 1,5 месяца

Психиатр-нарколог высшей квалификационной категории, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин пояснил, что алкоголь оказывает воздействие на нейрохимические процессы головного мозга, поэтому после чрезмерных выпивок у человека ослаблено внимание и он испытывает растерянность.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Даже после окончания разгульных каникул спиртное может оказывать негативное влияние на мозг человека на протяжении 6 недель. Изменения затрагивают лобную часть мозга, где находятся центры, отвечающие за осознанные движения, умения писать, разговаривать. Также происходят изменения в правом полушарии.