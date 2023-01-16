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2 часа назад

Терапевт Семененко раскрыла оптимальное время для купания в крещенской проруби

Мира Маркина

Терапевт, доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко раскрыла оптимальное время нахождения в проруби во время крещенских купаний. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам медика, водные процедуры зимой будут полезны только для здоровых и закаленных людей. Если же человек не подготовлен, он может простудиться или спровоцировать обострение хронических недугов.

Семененко рекомендовала отказаться от крещенских купаний людям с сахарным диабетом, болезнями органов дыхания, эпилепсией, гипертонией, артимией, аллергией на холод и метеозависимостью. Кроме того, врач добавила, что купаться нельзя беременным, кормящим женщинам, людям старше 65 лет и маленьким детям.

"Оптимальное время нахождения в проруби — около одной минуты. После выхода необходимо вытереться насухо", – подчеркнула эксперт.

После купания нужно одеться в теплую сухую одежду и обуться. Врач посоветовала выпить горячий чай. А вот от алкоголя лучше отказаться.

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В заключение медик рекомендовала начинать закаливание за несколько месяцев до купания в проруби. Начать можно с обтирания смоченным полотенцем, а затем перейти к обливанию холодной водой.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что иммунолог предупредил о возможном всплеске туберкулеза.

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