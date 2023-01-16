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2 часа назад

Кардиолог Варфоломеев назвал лучшую диету для предотвращения болезней сердца

Вечерняя Москваиещё 1

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев назвал лучшую диету для предотвращения сердечных заболеваний.

Кардиолог назвал лучшую диету для предотвращения болезней сердца
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Лучшая диета для предотвращения сердечных заболеваний — это та, которая богата фруктами и овощами, цельными зернами, орехами, рыбой, птицей и растительными маслами. То, что вы едите, играет важную роль в снижении риска появления заболеваний сердца. Важно также следить за потреблением алкоголя, — сообщил он.

Медик отметил, что не рекомендуется пить более 14 единиц в неделю. Например, пинта крепкого лагера содержит три единицы алкоголя.

По словам кардиолога, также следует сократить потребление красного и переработанного мяса, рафинированных углеводов, продуктов и напитков с добавлением сахара, натрия и продуктов с трансжирами, сообщает портал «МедикФорум».

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