Кардиолог назвал лучшую диету для предотвращения болезней сердца

— Лучшая диета для предотвращения сердечных заболеваний — это та, которая богата фруктами и овощами, цельными зернами, орехами, рыбой, птицей и растительными маслами. То, что вы едите, играет важную роль в снижении риска появления заболеваний сердца. Важно также следить за потреблением алкоголя, — сообщил он.