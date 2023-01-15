Врач заявила об опасности подогрева сидений для мужчин

"Если сиденье просто подогрето, чтобы на нем не было холодно сидеть, вреда оно не принесет. Однако перегрев сидения может привести к обострению хронических заболеваний. У мужчин — к воспалению предстательной железы, перегреву яичек, что чревато бесплодием. У женщин возможно воспаление придатков, а если есть новообразования в области малого таза, перегрев может привести к онкологическим заболеваниям", - предупреждает специалист.