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2 часа назад

Врач Клочко призывает мужчин не включать подогрев сидений надолго

Катя Кобышева

Врач-терапевт Людмила Клочко предупреждает о том, что подогрев автомобильных сидений может быть опасен для здоровья. Слова эксперта приводит издание aif.ru.

Врач заявила об опасности подогрева сидений для мужчин
Фото: UnsplashUnsplash

По словам эксперта, опасности можно избежать, если не перегревать сидение. Если же включить подогрев надолго, то мужчинам это может грозить перегревом яичек и бесплодием.

"Если сиденье просто подогрето, чтобы на нем не было холодно сидеть, вреда оно не принесет. Однако перегрев сидения может привести к обострению хронических заболеваний. У мужчин — к воспалению предстательной железы, перегреву яичек, что чревато бесплодием. У женщин возможно воспаление придатков, а если есть новообразования в области малого таза, перегрев может привести к онкологическим заболеваниям", - предупреждает специалист.

Также если в автомобиле температура будет выше 25 градусов по Цельсию, это может вызвать сухость слизистых, ринит и даже обострение хронических заболеваний. Поэтому за температурой в салоне нужно следить.

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