Врач заявила об опасности подогрева сидений для мужчин

Врач-терапевт Людмила Клочко предупреждает о том, что подогрев автомобильных сидений может быть опасен для здоровья. Слова эксперта приводит издание aif.ru.
По словам эксперта, опасности можно избежать, если не перегревать сидение. Если же включить подогрев надолго, то мужчинам это может грозить перегревом яичек и бесплодием.
"Если сиденье просто подогрето, чтобы на нем не было холодно сидеть, вреда оно не принесет. Однако перегрев сидения может привести к обострению хронических заболеваний. У мужчин — к воспалению предстательной железы, перегреву яичек, что чревато бесплодием. У женщин возможно воспаление придатков, а если есть новообразования в области малого таза, перегрев может привести к онкологическим заболеваниям", - предупреждает специалист.
Также если в автомобиле температура будет выше 25 градусов по Цельсию, это может вызвать сухость слизистых, ринит и даже обострение хронических заболеваний. Поэтому за температурой в салоне нужно следить.
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