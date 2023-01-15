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2 часа назад

Остеопат Животов объяснил, в чем опасность выполнения планки

Катя Кобышева

Остеопат Владимир Животов предупредил россиян о том, что выполнение планки может быть опасно для здоровья. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Остеопат объяснил, в чем опасность выполнения планки
Фото: UnsplashUnsplash

Планка - популярное упражнение, которое считается комплексным. Но некоторым людям оно не показано, поскольку может вызвать опущение внутренних органов.

«Планка — это упражнение для здоровых людей. В планке мы стоим на руках, тело для этого не создано. Более того, это упражнение может способствовать опущению внутренних органов. Мы стоим в наклонённом положении, живот находится ниже грудной клетки, повышенное давление. Многие женщины отметили, что, когда они начали делать планку и качать пресс традиционным способом, то у них живот стал торчать сильнее», - сообщил эксперт.

Вместо обычной планки Владимир Животов рекомендует выполнять боковую планку, которая создает меньше рисков.

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