Остеопат объяснил, в чем опасность выполнения планки

«Планка — это упражнение для здоровых людей. В планке мы стоим на руках, тело для этого не создано. Более того, это упражнение может способствовать опущению внутренних органов. Мы стоим в наклонённом положении, живот находится ниже грудной клетки, повышенное давление. Многие женщины отметили, что, когда они начали делать планку и качать пресс традиционным способом, то у них живот стал торчать сильнее», - сообщил эксперт.