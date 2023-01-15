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1 час назад

Терапевт Чернышова призвала надевать много слоев одежды, чтобы снизить риск заболеть ОРВИ

Газета.Ru

Врач-терапевт Надежда Чернышова при перемене погоды рекомендовала надевать одежду в несколько слоев, чтобы успешнее контролировать температуру тела и избежать переохлаждения, снизив тем самым риск заболеть гриппом или ОРВИ, передает слова специалиста RT.

Терапевт объяснила, как снизить риск заболеть ОРВИ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Врач пояснила, что если одеться слишком тепло, то высока вероятность перегреться и вспотеть, а затем переохладиться.

"Необходимо обеспечить возможность менять слои одежды: не просто надеть теплый свитер и куртку, а, например, рубашку, жилет и куртку. Если жарко - жилет сняли, если прохладно - надели", - рассказала она.

Терапевт также рекомендовала брать с собой запасные, более легкие, перчатки. Еще один терапевт, врач Людмила Лапа, отметила, что при резкой перемене погоды первой начинает реагировать сосудистая система, в результате появляются головные боли и утомляемость. Также начинают обостряться хронические заболевания и могут возникнуть боли в животе. Риск заболеть ОРВИ или гриппом при перемене погоды очень высок, отметила она.

Эксперт Чернышова посоветовала проводить больше времени на свежем воздухе, проветривать помещение и поддерживать физическую активность. Ранее врач высшей категории Бурнацкая назвала полотенца переносчиками опасных заболеваний.

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