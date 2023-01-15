Уролог рассказала о причинах снижения фертильности у мужчин

Влияние высоких температур, курение и коронавирусная инфекция могут привести к снижению фертильности у мужчин. Об этом Москве 24 рассказала врач-уролог, урогинеколог Екатерина Ростовцева.

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Она объяснила, что сперматозоиды не любят высоких температур. Поэтому мужчины, работающие в горячем цеху, рискуют столкнуться с проблемами при зачатии ребенка.

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Негативно может сказаться на фертильности и распространенная привычка держать ноутбук на коленях. По мнению врача, однозначно снижает количество и качество сперматозоидов курение. Из-за вредной привычки в организме могут образовываться свободные радикалы кислорода, которые повредят их ДНК. При этом показатели спермограммы могут остаться в норме, но зачатия наступать не будет.

"Однако эта проблема в большинстве случаев обратима, потому что сперматозоиды у мужчины формируются всю жизнь. Если он бросит курить и начнет вести здоровый образ жизни, поврежденные экземпляры будут заменены новыми. Чтобы уменьшить окисление сперматозоидов, врач также может назначить специальные препараты – антиоксиданты", – отметила уролог.

Врач также напомнила, что могут сказаться любые воспаления органов мошонки.

"В подростковом возрасте в этом плане, например, опасна свинка. Хотя совсем не обязательно, что мальчик, перенесший ее, станет в итоге бесплодным", – подчеркнула она.

Повлиять на фертильность могут и половые инфекции, такие как хламидиоз или гонорея. При этом иногда последствия бывают поправимыми.

"Однако в результате инфекции ситуация с бесплодием может стать необратимой, особенно в запущенных стадиях. Например, если наступит иммунологическое бесплодие и организм сформирует антитела к собственным сперматозоидам", – предупредила уролог.