Стоматолог объяснил высокую стоимость зубных имплантатов

Экономическая обстановка в стране и мире, антироссийские санкции и недостаток импортозамещающих предприятий в области зуботехники провоцируют рост цен на медицинские услуги в этой сфере. Тем не менее, пациентам, которым предстоит имплантация челюсти или обеих челюстей, необходимо осознавать, что дешевой эта услуга в принципе быть не может. Более того, погоня за наименее дорогим предложением может повлечь за собой негативные последствия. Подробнее о подводных камнях, которые могут обнаружиться при обращении за такого рода помощью, Daily Moscow рассказал хирург-имплантолог московской стоматологии Радион Карпович.

Эксперт подчеркнул, что в стоимость зубных имплантатов (для вживления искусственных зубов на обеих челюстях потребуется от четырех до шести имплантатов-винтов) заложена не только цена за огромное количество материалов и инструментов, но и работа нескольких узких специалистов. Нужно понимать, что имплантаты - это не протез, который можно снять. Они погружаются в костную ткань челюсти один раз и должны остаться там навсегда. При попытке изъятия костная ткань будет нарушена, что может привести к опасным для здоровья последствиям. Именно поэтому так важно ответственно подойти к выбору мастера и материала для имплантатов. Некачественный продукт может, к сожалению, прийти в негодность через несколько лет и начать разрушаться прямо в кости - тогда его придется вытащить, подвергая кости черепа повреждениям.