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2 часа назад

Стоматолог-имплантолог объяснил высокую стоимость зубных имплантатов

Вести Подмосковья

Средняя стоимость имплантации всех зубов на одной челюсти в Москве — 350-370 тысяч рублей.

Стоматолог объяснил высокую стоимость зубных имплантатов
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Экономическая обстановка в стране и мире, антироссийские санкции и недостаток импортозамещающих предприятий в области зуботехники провоцируют рост цен на медицинские услуги в этой сфере. Тем не менее, пациентам, которым предстоит имплантация челюсти или обеих челюстей, необходимо осознавать, что дешевой эта услуга в принципе быть не может. Более того, погоня за наименее дорогим предложением может повлечь за собой негативные последствия. Подробнее о подводных камнях, которые могут обнаружиться при обращении за такого рода помощью, Daily Moscow рассказал хирург-имплантолог московской стоматологии Радион Карпович.

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Эксперт подчеркнул, что в стоимость зубных имплантатов (для вживления искусственных зубов на обеих челюстях потребуется от четырех до шести имплантатов-винтов) заложена не только цена за огромное количество материалов и инструментов, но и работа нескольких узких специалистов. Нужно понимать, что имплантаты - это не протез, который можно снять. Они погружаются в костную ткань челюсти один раз и должны остаться там навсегда. При попытке изъятия костная ткань будет нарушена, что может привести к опасным для здоровья последствиям. Именно поэтому так важно ответственно подойти к выбору мастера и материала для имплантатов. Некачественный продукт может, к сожалению, прийти в негодность через несколько лет и начать разрушаться прямо в кости - тогда его придется вытащить, подвергая кости черепа повреждениям.

«Чтобы сэкономить, клиники предлагают недорогие корейские или израильские импланты вместо оригинальных швейцарских. Чаще всего они не подходят для быстрой установки протеза до 12-14 коронок — так они будут перегружены и быстро выйдут из строя, особенно если начать жевать новыми зубами сразу», - предупреждает Карпович.

Еще хуже, когда клиника предлагает дешевое предложение, экономя на профилактике: анализах крови, консультациях профильных специалистов. Такие клиники работают вслепую, что грозит неверным выбором места под имплантат, неверным расчетом его положения и жевательной нагрузки.

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