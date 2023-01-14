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1 час назад

Врач Чун Танг перечислил признаки проблем с кишечником, отражающиеся на лице

Мира Маркина

О возникновении заболевания внутренних органов можно узнать еще до появления первых симптомов. Например, если иметь привычку внимательно рассматривать себя в зеркале. Какие признаки на лице укажут на проблемы с желудочно-кишечным трактом, рассказал профессор врач общей практики Чун Танг.

Перечислены признаки проблем с кишечником, отражающиеся на лице
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как правило, проблемы с кишечником сопровождаются эпизодами диареи, болью в животе, метеоризмом, запорами. Но в некоторых случаях еще до появления всех этих симптомов можно заподозрить наличие болезни, отмечает эксперт. Например, если на лице появились темные пятна, воспаления, покраснения, шелушения, которые не проходят длительное время; кожа стала сухой.

Кишечные бактерии могут сильнее влиять на человека, чем его генетика

В эпителии кишечника находится большинство клеток, стимулирующих иммунитет. Они влияют на белковые комплексы инфламмасомы, которые отвечают за активацию воспалительных процессов в теле. И чем больше таких воспалений, тем выше риск в будущем столкнуться с болезнью Паркинсона или Альцгеймера. Поэтому при малейшем подозрении на заболевание эксперт рекомендует обращаться к врачу за дальнейшей диагностикой.

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