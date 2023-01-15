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2 часа назад

Реаниматолог назвал признаки переохлаждения

Ferra.ruиещё 2

Врач-реаниматолог, медицинский эксперт «Инвитро» Сергей Симбирцев рассказал о признаках переохлаждения.

Реаниматолог назвал признаки переохлаждения
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Врач объяснил, что в условиях мороза дрожь, невнятная речь, медленное дыхание, слабый пульс, нарушение координации и появление ярко-красного цвета кожи — симптомы переохлаждения. Важно понимать, что если переохлаждение сильное, то в запущенной форме это состояние может привести к полному отказу сердца и дыхательной системы. Итог может быть летальным.

При этом дрожь — самое первое состояние, которые является признаком переохлаждения. Симбирцев отметил, что дрожь — «это автоматическая защита вашего тела от холода — попытка согреться».

Как правило, переохлаждение возникает при купании в ледяной воде или в силу чрезмерного пребывания на холоде. Чтобы не переохладиться, необходимо носить головной убор, избегать перенапряжения, носить свободную и многослойную одежду.

Также специалист объяснил, что делать при переохлаждении. По его словам, при умеренном переохлаждении достаточно пассивного внешнего согревания.

После того, как мокрая одежда снята, пациента накрывают одеялом или другим утеплителем. Получающееся в результате снижение потерь тепла в сочетании с собственной выработкой тепла пациентом вызывает согревание. Сергей Симбирцев Врач-реаниматолог, медицинский эксперт «Инвитро»

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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