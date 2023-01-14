Медики узнали неожиданные факторы риска гипертонии

Загрязнение воздуха, волны тепла и природный ландшафт местности влияют на риск развития гипертонии. Исследование ученых из Университета Гуанчжоу, которые это выяснили, опубликовали в журнале Science of the Total Environment.

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Исследователи проанализировали данные китайского исследования долголетия здорового человека (CLHLS) о том, какие факторы влияют на состояние людей старше 65 лет. Это исследование длилось 20 лет, начиная с 1998 года.

Авторы работы выявили, что есть достоверная связь между повышением уровня частиц PM2,5 в воздухе, волнами тепла и развитием гипертонии у людей. Общий эффект волн тепла, того, насколько повышается концентрация PM2,5 и уменьшается число зеленых насаждений и водоемов варьировался в зависимости от пола, возраста и уровня образования.

По результатам работы могут начать по-другому проектировать ландшафт и дизайн зданий — учитывая, что необходимы охлаждение и вентиляция. Если вместе с этим увеличится количество общедоступных зеленых насаждений, риск развития гипертонии у людей может стать ниже.