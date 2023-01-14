Врач заявила о риске развития онкологии из-за алкоголя

Оксана Драпкина, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, отметила, что с развитием онкологии связаны абсолютно все виды спиртных напитков. Ее слова цитирует РИА Новости.

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Эксперт отметила, что цена и качество алкоголя при этом не имеют никакого значения: риску заполучить онкологическое заболевание одинаково подвержены и те, кто употребляет элитные спиртные напитки, и те, кто покупает более дешевый алкоголь.

Драпкина подчеркнула, что чем больше объем употребляемых спиртных напитков, тем выше риск развития онкологии у человека.

Также эксперт напомнила, что кроме возможного возникновения онкологических заболеваний спиртные напитки приводят к развитию и других серьезных болезней из-за токсического воздействия на организм человека. Всего их более 200, уточнила специалист.

Так, по словам Драпкиной, алкоголь может привести к серьезным проблемам с пищеварительной системой, развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а также часто вызывает нарушения психики.