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1 час назад

Россиянам рассказали, какой вирус гриппа переносится тяжелее всего

Секрет Фирмыиещё 3

В зимнем сезоне 2022/2023 к уже почти привычному коронавирусу прибавился свиной грипп. Последний разыгрался не на шутку — и переносится он непросто, и опасными осложнениями грозит. О том, какой тип гриппа вызывает наиболее тяжёлое течение болезни, Ura.ru рассказала врач-инфекционист, медицинский директор «Инвитро-Юг» Светлана Машкова.

Какой вирус гриппа переносится тяжелее всего
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам специалиста, существует четыре типа вируса гриппа — A, B, C и D. Самые большое проблемы может вызвать тип А — он мутирует чаще других, поэтому наш организм просто не успевает адаптироваться к нему.

В этом случае болезнь может протекать тяжелее и даже вызывать эпидемии. А вот тип В таких проблем не создаст — он более стабилен и не подвержен антигенной изменчивости. По словам Машковой, в целом навредить может любой вирус — чаще то, как человек переносит болячку, зависит не от типа гриппа, а от иммунитета больного.

За борьбу с вирусом отвечают, например, антигены гемагглютинин и нейраминидаза, объяснила медик. Первый влияет на свёртываемость крови, а второй контролирует центральную нервную систему. Плюс любой грипп могут осложнить хронические болячки. Пик заболеваемости гриппом пришёлся на декабрь, но расслабляться ещё рано — грядёт новая волна. О том, как лечить ребёнка от этого вируса, «Секрет» рассказал тут .

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