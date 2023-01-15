Какой вирус гриппа переносится тяжелее всего

В зимнем сезоне 2022/2023 к уже почти привычному коронавирусу прибавился свиной грипп. Последний разыгрался не на шутку — и переносится он непросто, и опасными осложнениями грозит. О том, какой тип гриппа вызывает наиболее тяжёлое течение болезни, Ura.ru рассказала врач-инфекционист, медицинский директор «Инвитро-Юг» Светлана Машкова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, существует четыре типа вируса гриппа — A, B, C и D. Самые большое проблемы может вызвать тип А — он мутирует чаще других, поэтому наш организм просто не успевает адаптироваться к нему.

В этом случае болезнь может протекать тяжелее и даже вызывать эпидемии. А вот тип В таких проблем не создаст — он более стабилен и не подвержен антигенной изменчивости. По словам Машковой, в целом навредить может любой вирус — чаще то, как человек переносит болячку, зависит не от типа гриппа, а от иммунитета больного.