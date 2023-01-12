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9 минут назад

Уролог Лубенников назвал необычный симптом, который проявляется перед смертельной опасностью

Мира Маркина

Уролог Александр Лубенников раскрыл необычный симптом, который может быть предвестником летального исхода. Об этом сообщает "Лента.ру".

Уролог назвал необычный симптом, который может предвещать смерть
Фото: UnsplashUnsplash

По словам медика, стоит серьезно насторожиться, если моча стала пахнуть ацетоном. Данный запах связан с присутствием в моче кетоновых тел – это называется кетонурией. Кетонурия возникает при тяжелом сахарном диабете.

Опаснейшим осложнением болезни является диабетическая кома – смертельно опасное состояние.

"Диабетическая кома развивается из-за накопления кетоновых тел в крови и их действия на центральную нервную систему, потери организмом электролитов и жидкости. Также кому могут спровоцировать прекращение или уменьшение введения инсулина, инфекционные болезни, операции, стрессовые ситуации".

На наступление диабетической комы также указывают частое и обильное мочеиспускание, жажда, тошнота, рвота. Кроме того, запах ацетона ощущается в воздухе, который выдыхает больной.

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Вот почему при появлении характерного запаха мочи, особенно, если пациент болен сахарным диабетом, важно немедленно обратиться к врачу.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что уролог раскрыл доступные способы для усиления потенции.

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