Уролог назвал необычный симптом, который может предвещать смерть

Уролог Александр Лубенников раскрыл необычный симптом, который может быть предвестником летального исхода. Об этом сообщает "Лента.ру".

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По словам медика, стоит серьезно насторожиться, если моча стала пахнуть ацетоном. Данный запах связан с присутствием в моче кетоновых тел – это называется кетонурией. Кетонурия возникает при тяжелом сахарном диабете.

Опаснейшим осложнением болезни является диабетическая кома – смертельно опасное состояние.

"Диабетическая кома развивается из-за накопления кетоновых тел в крови и их действия на центральную нервную систему, потери организмом электролитов и жидкости. Также кому могут спровоцировать прекращение или уменьшение введения инсулина, инфекционные болезни, операции, стрессовые ситуации".

На наступление диабетической комы также указывают частое и обильное мочеиспускание, жажда, тошнота, рвота. Кроме того, запах ацетона ощущается в воздухе, который выдыхает больной.

Вот почему при появлении характерного запаха мочи, особенно, если пациент болен сахарным диабетом, важно немедленно обратиться к врачу.