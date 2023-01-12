Врач объяснила, почему не нужно ежедневно пить два литра воды

По словам медика, в организме есть несколько систем, ответственных за поддержание водного-солевого обмена. Они регулируют чувство жажды и не позволяют телу терять слишком много жидкости. Ситкина подчеркнула: нужно пить столько, сколько требует организм. По мнению врача, два литра – слишком большой объем воды для человека, если он не болеет ОРВИ и не находится в жарком климате: