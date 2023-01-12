Врач объяснила, почему не нужно ежедневно пить два литра воды

Гастроэнтеролог Ольга Ситкина развеяла миф о необходимости выпивать ежедневно два литра воды. Врач поделилась мнением в своем telegram-канале.
По словам медика, в организме есть несколько систем, ответственных за поддержание водного-солевого обмена. Они регулируют чувство жажды и не позволяют телу терять слишком много жидкости. Ситкина подчеркнула: нужно пить столько, сколько требует организм. По мнению врача, два литра – слишком большой объем воды для человека, если он не болеет ОРВИ и не находится в жарком климате:
"Меня очень расстраивают ситуации, когда люди, не разобравшись в физиологии, всем советуют пить больше жидкости. Например, организм женщины в предменструальный период склонен к удержанию воды, и такая рекомендация может привести даже к некоторой отечности".
Врач также отметила, что если люди боятся обезвоживания, следует пить не только чистую воду, но и другую жидкость. Например, супы, соки, чаи.
В заключение Ситкина развеяла миф о том, что большое количество выпитой воды поможет в борьбе с морщинами:
"Здоровому человеку не нужно пить в обязательном порядке ежедневно 2,5 литра чистой жидкости в сутки для борьбы с морщинами. Увы, это так не работает. Организм будет выводить избыток жидкости естественным путем, что никак не отразится на сохранении упругости вашей кожи".
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