Мужчина показал таблетку со встроенной видеокамерой и вызвал восторг

Пользователь Reddit показал таблетку со встроенной видеокамерой, которую ему прописал врач, и поразил пользователей Сети.
"Вчера я съел эту таблетку, так как врачи хотели увидеть всю мою пищеварительную систему изнутри", –поделился мужчина.
Он пояснил, что данная процедура именуется капсульной эндоскопией – устройство делает две фотографии в секунду и имеет светодиоды.
В комментариях юзеры поинтересовались, сколько стоит такая капсула и можно ли использовать ее повторно. В ответ автор публикации пояснил, что таблетка одноразовая, поскольку она выходит естественным путем.
"Это удивительная технология, и да, это очень дорого, но здесь, в Испании, мы не платим за здравоохранение".
Один из комментаторов ответил, что данная технология не является новшеством. По его словам, первый капсульный эндоскоп был одобрен еще в 2001 году.
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