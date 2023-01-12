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3 часа назад

Мужчина показал таблетку со встроенной видеокамерой и поразил пользователей

Мира Маркина

Пользователь Reddit показал таблетку со встроенной видеокамерой, которую ему прописал врач, и поразил пользователей Сети.

Мужчина показал таблетку со встроенной видеокамерой и вызвал восторг
Фото: @Admmak/ Reddit@Admmak/ Reddit

"Вчера я съел эту таблетку, так как врачи хотели увидеть всю мою пищеварительную систему изнутри", –поделился мужчина.

Он пояснил, что данная процедура именуется капсульной эндоскопией – устройство делает две фотографии в секунду и имеет светодиоды.

В комментариях юзеры поинтересовались, сколько стоит такая капсула и можно ли использовать ее повторно. В ответ автор публикации пояснил, что таблетка одноразовая, поскольку она выходит естественным путем.

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"Это удивительная технология, и да, это очень дорого, но здесь, в Испании, мы не платим за здравоохранение".

Один из комментаторов ответил, что данная технология не является новшеством. По его словам, первый капсульный эндоскоп был одобрен еще в 2001 году.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему опасно запивать таблетки газировкой.

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