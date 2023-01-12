Мужчина показал таблетку со встроенной видеокамерой и вызвал восторг

Пользователь Reddit показал таблетку со встроенной видеокамерой, которую ему прописал врач, и поразил пользователей Сети.

Фото: @Admmak/ Reddit @Admmak/ Reddit

"Вчера я съел эту таблетку, так как врачи хотели увидеть всю мою пищеварительную систему изнутри", –поделился мужчина.

Он пояснил, что данная процедура именуется капсульной эндоскопией – устройство делает две фотографии в секунду и имеет светодиоды.

В комментариях юзеры поинтересовались, сколько стоит такая капсула и можно ли использовать ее повторно. В ответ автор публикации пояснил, что таблетка одноразовая, поскольку она выходит естественным путем.

"Это удивительная технология, и да, это очень дорого, но здесь, в Испании, мы не платим за здравоохранение".