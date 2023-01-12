Новый вариант омикрон-штамма "кракен" обнаружен в России

В России выявили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен". Об этом сообщает Роспотребнадзор.

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"Первый случай заражения вирусом субварианта Омикрона — XBB.1.5 "Кракен" был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus",

– говорится в материале специалистов.

Вместе с тем на данный момент в России доминирующей остается линия "омикрона" ВА.5, подчеркнули в пресс-службе.

В данный момент "кракен" считается наиболее заразным из всех известных вариантов коронавируса. Однако признаков того, что новый подвариант имеет особую тяжесть заболевания, эксперты не обнаружили.