Эндокринолог раскрыла вещества, которые предотвращают рак и старение

Эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко в беседе с "Вечерней Москвой" раскрыла вещества, которые защищают от рака и преждевременного старения.
Прежде всего медик посоветовала обратить внимание на кверцетин:
"Вещество является одним из продуктов-антиоксидантов, нормализует работу тех органов и клеток, которые принимают участие в детоксе организма".
По словам Лазуренко, кверцетин можно встретить во многих продуктах. Например, в бразильском орехе, каперсах, зеленом и желтом перце, яблоках, помидорах, винограде и в других.
Кроме того, врач рассказала о веществах, которые оказывают профилактический эффект в отношении опухолевых недугов. Среди них витамины A, C, D и Е.
"Все они препятствуют возникновению онкологических заболеваний, благоприятно влияют на клеточную метохондрию, борются с кислородным голоданием клетки. Эти процессы затрудняются при нарушении клеточного метаболизма, а он лежит в основе раковых болезней".
В заключение эксперт добавила, что в профилактике рака важен комплексный подход, который будет включать в себя правильное питание, активность, отказ от вредных привычек и монодиет.
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