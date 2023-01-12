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45 минут назад

Эндокринолог Лазуренко раскрыла вещества, которые предотвращают рак и старение

Мира Маркина

Эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко в беседе с "Вечерней Москвой" раскрыла вещества, которые защищают от рака и преждевременного старения.

Эндокринолог раскрыла вещества, которые предотвращают рак и старение
Фото: UnsplashUnsplash

Прежде всего медик посоветовала обратить внимание на кверцетин:

"Вещество является одним из продуктов-антиоксидантов, нормализует работу тех органов и клеток, которые принимают участие в детоксе организма".

По словам Лазуренко, кверцетин можно встретить во многих продуктах. Например, в бразильском орехе, каперсах, зеленом и желтом перце, яблоках, помидорах, винограде и в других.

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Кроме того, врач рассказала о веществах, которые оказывают профилактический эффект в отношении опухолевых недугов. Среди них витамины A, C, D и Е.

"Все они препятствуют возникновению онкологических заболеваний, благоприятно влияют на клеточную метохондрию, борются с кислородным голоданием клетки. Эти процессы затрудняются при нарушении клеточного метаболизма, а он лежит в основе раковых болезней".

В заключение эксперт добавила, что в профилактике рака важен комплексный подход, который будет включать в себя правильное питание, активность, отказ от вредных привычек и монодиет.

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