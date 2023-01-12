Эндокринолог раскрыла вещества, которые предотвращают рак и старение

Эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко в беседе с "Вечерней Москвой" раскрыла вещества, которые защищают от рака и преждевременного старения.

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Прежде всего медик посоветовала обратить внимание на кверцетин:

"Вещество является одним из продуктов-антиоксидантов, нормализует работу тех органов и клеток, которые принимают участие в детоксе организма".

По словам Лазуренко, кверцетин можно встретить во многих продуктах. Например, в бразильском орехе, каперсах, зеленом и желтом перце, яблоках, помидорах, винограде и в других.

Кроме того, врач рассказала о веществах, которые оказывают профилактический эффект в отношении опухолевых недугов. Среди них витамины A, C, D и Е.

"Все они препятствуют возникновению онкологических заболеваний, благоприятно влияют на клеточную метохондрию, борются с кислородным голоданием клетки. Эти процессы затрудняются при нарушении клеточного метаболизма, а он лежит в основе раковых болезней".