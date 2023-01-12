Сексолог объяснил, почему пожилым парам опасно спать раздельно

Сексолог, психотерапевт, семейный психолог Евгений Кульгавчук в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, почему пожилым супругам важно спать в одной кровати.
По словам эксперта, многие семейные пары в преклонном возрасте предпочитают спать раздельно. Это может быть связано с тем, что один из партнеров храпит, или супругам требуется разный температурный режим.
Однако сексолог посоветовал все же пойти на компромисс и спать вместе:
"Спать вместе безопаснее, особенно в пожилом возрасте. Нередки случаи, когда вовремя вызванная скорая помощь ночью спасала жизнь человеку после инфаркта или инсульта. В раздельных спальнях это могло закончиться трагически".
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