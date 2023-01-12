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57 минут назад

Сексолог Кульгавчук: сон на разных кроватях опасен для жизни пенсионеров

Мира Маркина

Сексолог, психотерапевт, семейный психолог Евгений Кульгавчук в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, почему пожилым супругам важно спать в одной кровати.

Сексолог объяснил, почему пожилым парам опасно спать раздельно
Фото: Кадр из фильма "Простые сложности"Кадр из фильма "Простые сложности"

По словам эксперта, многие семейные пары в преклонном возрасте предпочитают спать раздельно. Это может быть связано с тем, что один из партнеров храпит, или супругам требуется разный температурный режим.

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Однако сексолог посоветовал все же пойти на компромисс и спать вместе:

"Спать вместе безопаснее, особенно в пожилом возрасте. Нередки случаи, когда вовремя вызванная скорая помощь ночью спасала жизнь человеку после инфаркта или инсульта. В раздельных спальнях это могло закончиться трагически".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые обнаружили способ избавления от тремора при болезни Паркинсона.

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