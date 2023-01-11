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1 час назад

Выяснилось, когда именно нужно чистить зубы. Всё зависит от вашего завтрака

Секрет Фирмы

О том, что чистить зубы нужно два раза в день, знают все. Но вот ответить на вопрос, когда же именно надо чистить зубы с утра — до завтрака или после, могут немногие. Специалисты даже провели исследование: они выясняли, когда чистят зубы сами стоматологи. Оказалось, что большинство выполняют процедуру после завтрака. Ведь именно тогда во рту скапливаются кусочки еды, которые нужно удалить.

Выяснилось, когда именно нужно чистить зубы
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Исследование, проведённое Medicover Stomatologia, выявило, что аж до 78,8% стоматологов чистят зубы после завтрака, 12,2% — перед завтраком, и ещё 10% — и до, и после.

Врачи объяснили, что чистить зубы нужно именно после еды, потому что так мы можем удалить частички, которые служат пищей для кариозных бактерий. А ещё чистка зубов после завтрака может нейтрализовать кислотную реакцию.

Но не всё так однозначно. Если вы любите на завтрак сок или кислые фрукты, зубы лучше чистить до приёма пищи. Потому что фтор, который есть на зубной эмали, делает её более устойчивой к кислотам, которые есть на фруктах. Таким образом, чистка зубов поможет подготовить зубы к фруктам. А вот чистить зубы после того, как вы поели апельсинов, не нужно — это может повредить эмаль.

Специалисты также ответили на вопрос, нужно ли использовать электрическую щётку или подойдёт обычная. Почти половина (48,8%) стоматологов пользуются обычной щёткой, а электрической — 46%. Из них 29% используют звуковые модели, 17% — магнитные. Никто из участников опроса не пользуется щёткой с жёсткой щетиной.

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