Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
24 минуты назад

Инфекционист Тимаков рассказал, как вовремя определить пневмонию

RT на русском

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о симптомах, которые помогут вовремя определить пневмонию.

Инфекционист рассказал, как вовремя определить пневмонию
Фото: unsplashunsplash

«Нужно следить за глубиной и частотой кашля, за одышкой. Если появляются длительные температурные реакции — одышка, потливость, утомляемость, то обязательно делаем рентген, чтобы не пропустить пневмонию», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, риски возникновения пневмонии увеличивают возраст, вредные привычки, сниженный иммунитет, недосып.

Ранее главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU напомнил о мерах профилактики вирусных заболеваний.

Новости,Евгений Тимаков,Сергей Токарев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители