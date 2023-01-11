Инфекционист рассказал, как вовремя определить пневмонию

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о симптомах, которые помогут вовремя определить пневмонию.
«Нужно следить за глубиной и частотой кашля, за одышкой. Если появляются длительные температурные реакции — одышка, потливость, утомляемость, то обязательно делаем рентген, чтобы не пропустить пневмонию», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, риски возникновения пневмонии увеличивают возраст, вредные привычки, сниженный иммунитет, недосып.
Ранее главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU напомнил о мерах профилактики вирусных заболеваний.