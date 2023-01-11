Невролог объяснил, почему помолодел инсульт

Врач-невролог, заведующий отделением медицинской реабилитации больницы им. В. В. Виноградова Нуммад Мансур объяснил в соцсетях, почему помолодел инсульт.
Все дело в том, что современная молодежь много работает на компьютере, мало двигается, плохо питается и много нервничает, что приводит к выбросу адреналина и спазму сосудов. Как отмечает медик, к инсульту всегда приводит совокупность причин. Например, человек может страдать от гипертонической болезни, сахарного диабета, аномального развития сосудов. Также важную роль играют наследственность, экология, лишний вес.
Поэтому молодые люди должны понимать, что нельзя легкомысленно относиться к своему здоровью.
«Раз в год надо пройти диспансеризацию, сделать кардиограмму, сдать анализы, проверить уровень холестерина», — дает совет Нуммад Мансур.