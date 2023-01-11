Невролог объяснил, почему помолодел инсульт

Все дело в том, что современная молодежь много работает на компьютере, мало двигается, плохо питается и много нервничает, что приводит к выбросу адреналина и спазму сосудов. Как отмечает медик, к инсульту всегда приводит совокупность причин. Например, человек может страдать от гипертонической болезни, сахарного диабета, аномального развития сосудов. Также важную роль играют наследственность, экология, лишний вес.