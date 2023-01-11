Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
8 минут назад

Невролог ГКБ им. Виноградова объяснил, почему помолодел инсульт

Твоя Газета

Врач-невролог, заведующий отделением медицинской реабилитации больницы им. В. В. Виноградова Нуммад Мансур объяснил в соцсетях, почему помолодел инсульт.

Невролог объяснил, почему помолодел инсульт
Фото: Твоя ГазетаТвоя Газета

Все дело в том, что современная молодежь много работает на компьютере, мало двигается, плохо питается и много нервничает, что приводит к выбросу адреналина и спазму сосудов. Как отмечает медик, к инсульту всегда приводит совокупность причин. Например, человек может страдать от гипертонической болезни, сахарного диабета, аномального развития сосудов. Также важную роль играют наследственность, экология, лишний вес.

Поэтому молодые люди должны понимать, что нельзя легкомысленно относиться к своему здоровью.

«Раз в год надо пройти диспансеризацию, сделать кардиограмму, сдать анализы, проверить уровень холестерина», — дает совет Нуммад Мансур.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители