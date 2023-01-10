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1 час назад

Ученые рассказали о диете, которая снижает риск преждевременной смерти

Мария Иглина

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что следование определенной диете снижает риск смерти в результате сердечно-сосудистых заболеваний, рака или респираторных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

Названа диета, которая снижает риск преждевременной смерти
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Для своего исследование ученые использовали данные о состоянии здоровья, собранные за 36 лет у 75 тысяч женщин и 44 тысяч мужчин. У каждого из участников изначально не было сердечно-сосудистых заболеваний или рака, и все они заполняли анкеты о своем питании каждые четыре года.

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Отмечается, что в качестве режимов здорового питания рассматривались Индекс здорового питания 2015 года (диетологические рекомендации для американцев), альтернативная средиземноморская диета, Индекс здорового питания на основе растений и Альтернативный индекс здорового питания. Все они включали в рацион цельные злаки, фрукты, овощи, орехи, бобовые. Однако некоторые подходы к питанию могли исключать те или иные продукты, например, красное мясо.

Выяснилось, что участники исследования, которые набрали высокие баллы по соблюдению одного из четырех режимов здорового питания, с меньшей вероятностью могли умереть в течение периода исследования от любой причины и реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, рака или респираторных заболеваний.

Ранее были раскрыты причины снижения фертильности у мужчин.

Новости,Гарвардский университет,
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