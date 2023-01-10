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40 минут назад

Кардиолог рассказала, как часто следует сдавать кровь на холестерин

Клопс.Ru

Сдавать анализ на холестерин нужно раз в год — он входит в перечень регулярного профилактического скрининга. Об этом сообщила врач-терапевт-кардиолог Анна Чугунникова. Эксперта цитируют «Аргументы и факты».

Кардиолог рассказала, как часто следует сдавать кровь на холестерин
Фото: unsplashunsplash

Холестерин организму необходим, но при его избытке повышается риск появления бляшек. Они провоцируют закупорку сосудов и приводят к инфаркту и инсульту. Нормальный уровень общего холестерина в крови — ниже 5,0 ммоль/л.

Превышение показателя в первую очередь указывает на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также другие патологии — проблемы с щитовидной железой (гипотиреоз) и нарушения в работе почек и печени. Пониженный холестерин свидетельствует о воспалительных процессах в организме и острых заболеваниях. Снижение показателя также может быть следствием хирургических вмешательств.

Кардиолог предупредил, какие признаки могут указывать на синдром «праздничного сердца».

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