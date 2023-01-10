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2 часа назад

Врач рассказала, как избежать обморожения при сильных морозах

Мир24

На большей части территории России установились аномальные морозы. Как защититься от холодов и не отморозить уши, рассказала завполиклиникой № 7 Химкинской областной больницы Ирина Спирина, пишет «Парламентская газета».

Врач рассказала, как избежать обморожения
Фото: Мир24Мир24

Специалист напомнила, что на холоде в первую очередь замерзают открытые участки тела, это щеки, нос, уши и подбородок, а также пальцы на руках и ногах. Происходит нарушение кровообращения, чувствительность кожи теряется и может случиться обморожение.

По словам Спириной, в группе риска находятся пожилые и люди с хроническими заболеваниями легких, астмой, сахарным диабетом. Врач посоветовала им в морозные дни находиться на улице как можно меньше. Она пояснила, что из-за переохлаждения снижаются защитные силы организма, подхватить любую вирусную инфекцию гораздо легче. Помимо этого, слабый иммунитет может спровоцировать обострение любого хронического заболевания.

Медик предупредила, что морозы очень опасны для маленьких детей. Это связано с тем, что у них система терморегуляции еще не сформировалась. Поэтому, по ее мнению, при температуре ниже минус 10 градусов гулять с малышами, которым еще не исполнилось семь лет, не следует. Тем более нельзя выходить на мороз с новорожденными.

Для того чтобы не переохладиться, важно носить одежду по погоде и теплую водонепроницаемую обувь, считает специалист. Эффективно согреют несколько слоев свободной одежды, если надеть их один на другой. Очень пригодится в стужу качественная закрывающая уши шапка, а также шарф. Спирина посоветовала также перед выходом на улицу смазать жирным защитным кремом руки и лицо.

Ранее рекомендации по профилактике ангины у детей дали в Министерстве здравоохранения России. Соответствующие советы врача-педиатра Марии Ревновой опубликованы в Telegram-канале ведомства.

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