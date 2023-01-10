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1 час назад

Стало известно, почему от гриппа может возникать депрессия и как с этим бороться

Секрет Фирмы

Постпростудную депрессию часто называют мифом, однако, по словам невролога медицинского центра «Андреевские больницы — Неболит» Елены Мирошник, этот эффект вполне себе реален и даже распространён.

Почему от гриппа возникает депрессия и как с ней бороться
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Врач объяснила, что ОРВИ и грипп повышают риск возникновения астенической депрессии. В ряде случаев вирусные инфекции могут поражать центральную нервную систему (ЦНС), вызывая различные психоневрологические нарушения.

Мирошник отметила, что астения выражается, как правило, в снижении физической и умственной активности, появлении эмоциональных симптомов, нарушении цикла «сон — бодрствование», а также головной боли, головокружении, излишней потливости и тахикардии.

«Одним из наиболее часто встречающихся вариантов депрессии на фоне ОРВИ является именно астеническая. Картина развёрнутой астенической депрессии включает в себя повышенную истощаемость, снижение активности, слабодушие, слезливость, жалобы на физическое бессилие, утрату энергии, когда любая деятельность сопряжена с необходимостью преодоления немощи и не приносит удовлетворения. Чувство усталости возникает даже при незначительном усилии», — объяснила Мирошник.

По её словам, справиться с синдромом можно благодаря оптимизации рабочего (или учебного) режима: надо снизить время, проводимое перед монитором компьютера, сбалансировать питание и добавить в меню необходимое количество белков, жиров и углеводов. Не будут лишними и психотерапевтические методы лечения.

«Симптоматическая терапия направлена на купирование явлений мышечной утомляемости, артериальной гипотонии или гипертензии, вестибулярных и вазомоторных расстройств, симптомов вегетативной дисфункции. Для определения тактики лечения и дальнейшей поддержки нервной системы следует обратиться к неврологу», — резюмировала специалист.

Ранее психиатр Людмила Нугаманова объяснила , в чём же заключается разница между тревожностью и депрессией.

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